Lahti MM-il vabatehnikasprindis 50. koha saanud Marko Kilp kirus keerulisi olusid ja kehva suusavalikut.

"Mis mul muud öelda kui põrumine! Olin kui märg pesu," ütles Kilp, kes kaotas kvalifikatsiooni võitnud venelasele Sergei Ustjugovile 17,58 sekundit ja jäi edasipääsust rohkem kui 7 sekundi kaugusele.

"Midagi pole öelda. Panin suusavalikuga puusse. Sõidu ajal vaatasin trajektoori, mida teised olid sõitnud, sest sõida kui penoplasti peal. Igast asja hakkas enne starti alla sadama."

Eesti parimana 46. koha (+16,80) saanud Raido Ränkel polnud palju paremas tujus: "Sõitsin nagu svammi sees. Väga pehmed olud. Suusad ei libisenud üldse. Jalgu tuli sõidu ajal kolm korda rohkem tõsta kui tavaliselt. Rada oli veelgi pehmem kui Otepääl. Kuradi raske! Otepääl libises vähemalt laskumistel, siin tuli teisel laskumisel tööd teha. Kui oleksime tahtnud siit edasi saada, oleksime pidanud olema täielikus tippvormis."

58. koha saanud Karel Tammjärv võttis tänast võistlust soojendusena oma põhidistantsi, 15 km klassikasõidu eel. "Väga huvitavad olud. Ilm muutus kiiresti. Nagu penoplastipallid oleks suusarajal sulanud. Aga muidugi jõudis mul ka Otepää MK väsimus lõpuks kohale. Arvan, et paari päeva pärast on jälle hea tunne olemas. See oli pingete mahavõtmise võistlus."