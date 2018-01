Cologna kordas Tour de Ski rekordit, Tammjärv kokkuvõttes 24.

Dario Cologna. Foto: Peter Schneider, AP/Scanpix

Tänavusel Tour de Skil võidutses meeste konkurentsis šveitslane Dario Cologna, kelle jaoks oli see neljas üldvõit. Tegemist on on meeste konkurentsis rekordiga. Naiste seas on neljal korral Tour de Ski võitnud naiste edukaim Justyna Kowalczyk.