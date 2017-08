CAS tegi lõpliku otsuse: Therese Johaug jääb olümpialt eemale!

Rahvusvaheline Spordiarbitraaž (CAS) tegi lõpliku otsuse: Therese Johaug saab 18-kuulise võistluskeelu ning jääb olümpialt eemale.

Johaug annab ajakirjanikele pressikonverentsi orienteeruvalt kell 13.15.

CAS kirjutas oma otsuses, et kuigi Johaugil ei ole varasemalt dopinguga seotud rikkumisi, otsustati talle määrata tema tarvitatud ainega ning eksimuse suurusega proportsioonis olev karistus.

Kohus argumenteeris, et Johaug oleks pidanud tähele panema tarvitatud ravimi Trofodermini pakendil olnud silti, mis teatab selgesõnaliselt, et tegu on dopingainega.

18-kuuline karistus algab tagasiulatuvalt 18. oktoobrist 2016 ning kestab 18. aprillini 2018. See tähendab, et Johaug jätab algava suusahooaja vahele ning jääb eemale ka Pyeongchangi olümpiamängudelt.

Eelinfo:

Hetkel kannab Johaug dopinguaine klostebooli tarvitamise eest 13-kuulist võistluskeeldu, mille määras suusatajale Norra olümpiakomitee. CAS-i viis asja Rahvusvaheline Suusaliit (FIS), kelle arvates oli karistus, mis lubaks tal veel viimasel hetkel olümpiapiletit püüda, liiga leebe. Maksimumkaristus esmakordse dopingutarvitamise eest on tegelikult neli aastat.

Kui CAS leiab, et karistus peaks olema üle 15 kuu, jääb norralanna olümpialt eemale. Kümme kuud või lühem võistluskeelt tähendab Johaugi kohest naasmist, sest täpselt nii palju on tal karistusest tänaseks kantud.

Kuigi rahvusvahelised alaliidud peavad WADA suuniste järgi määrama sportlasele minimaalselt 12-kuulise keelu, võib CAS seda olenevalt juhtumist lühendada. Johaugi advokaadid usuvad, et kohus võtab arvesse, mil moel klostebool Johaugi kehasse pääses - väidetavalt huulekreemi Trofodermini läbi - ning hindab WADA reeglid antud juhul liiga karmiks olevateks, kirjutab NRK.

Kui kohus lühendab karistust kasvõi ühe kuu võrra, võib Johaug koheselt Norra koondise treeningutega liituda, sest reeglid lubavad seda teha kaks kuud enne võistluskeelu lõppu.

Johaug on 2010. aasta Vancouveri olümpiavõitja naiste teatesõidus, 2014. aasta Sotši olümpialt võitis ta 30 km vabatehnikasõidus hõbeda ja 10 km klassikasõidus pronksi. MM-idelt on 29-aastasel norralannal seitse kulda, üks hõbe ja kolm pronksi.