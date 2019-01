BLOGI JA FOTOD | Otepää MK: Tammjärv ja Kilp andsid endast veerandfinaalis kõik, Klaebo näitas taas ülemvõimu

Otepää MK-etapp

Kläbol oli lõpus veel aega selja taha vaadata. Haigutama panevalt võimas ülekaal! https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=240473

Meeste konkurentsis lahkub Otepäält võitjana Klaebo.

Naistest võidab Otepää MK-etapi norralanna Maiken Caspersen Falla.

Poolfinaalis meeletu spagaadi teinud Stina Nilsson finaalis rajale ei tule.

Meeste teise poolfinaali tulemused:

Karel Tammjärve kommentaar: "Alguses sain tõusul selle jälje, mida tahtsin ja sain Retivõhhi ette. Kuni esimese tõusu lõpuni oli seis väga hea, teisel tõusul jõudis väsimus kohale. Teised liikusid natuke kiiremini ja väike vahe tuli sisse. Ma ei tundnud end käärjooksu osal kõige mugavamalt, suusad kippusid libisema, võrreldes eelsõiduga oli seal lumi oluliselt kuivem. Kui vahe tekkis, ei olnud muud teha, kui veel täiega laskumisel töötada ja loota teiste ebaõnnele. Üllatuslikult mulle veel üks koht kingitigi. Alati tuleb täiega lõpuni panna, ka siis, kui tundub, et ei ole enam lootust!"

Meeste esimese poolfinaali võitis Klaebo.

Finaalis kolm rootslannat:

Teise naiste poolfinaali võidab Visnar Dahlqvisti ees. Finaali saavad ka esimese poolfinaali 3. ja 4. naine Sundling ja Neprijajeva.

Naiste esimese ja ülipõneva poolfinaali võidab Falla. Nilsson kaotab 0,01, Sundling 0,02 sekundiga..

Meeste poolfinaalide koosseisud:

Viimase veerandfinaali võidab norrakas Valnes. Teisena sai edasi rootslane Thorn. 12-st poolfinalistist kaheksa on Norrast!

Kaheksast poolfinalistist seitse on Norrast!

GIF89a : Stenshagen kasutas uisustiili ja sai ainult suulise hoiatuse?!

Neljanda veerandfinaali võitis norrakas Aune, teine oli tema koondisekaaslane Skar. Distantsi keskel kustunud Marko Kilp oli viies (+6,77).

Ja nüüd kahjuks Kilp kustus...

Kilp püsib kenasti grupis kolmandal kohal.

Ja nüüd Marko Kilbi kord!

Norrale kaksikvõit - Fossli võidab Stenshageni ees. Tammjärv on neljas (+6,27). Lõpus kukkunud Retivõhh langes viiendaks.

Kahjuks on esimesed neli nüüd vahe sisse teinud ja Tammjärve lootus hakkab kustuma...

Tammjärv hoiab viiendat kohta, kuid grupp on endiselt koos.

Ja nüüd Karel Tammjärve kord! Kolmas veerandfinaal algas! Eestlase konkurendid on Peterson, Fossli, Stenshagen, Haeggström ja Retivõhh.

Teise veerandfinaali kaks esimest on Aleksander Bolšunov (Venemaa) ja Eirik Brandsdal (Norra).

Teises veerandfinaalis eestlased veel samuti rajale ei tule.

Meeste esimese veerandfinaali võidab norrakas Johannes Hösflot Kläbo koondisekaaslase Paal Golbergi ees.

Naiste poolfinaalide koosseisud:

Õnnelike kolmanda koha omanikena saavad poolfinaali Anna Svendsen ja Natalja Neprijajeva.

Naiste viimase veerandfinaali võidab rootslanna Maja Dahlqvist sakslanna Sandra Ringwali ees. Viimases kurvis toimus kukkumine, millest pääsesid vaid rootslanna ja viimasel kohal olnud Ringwal.

Neljanda veerandfinaali kaks kiiremat on Katja Visnar (Sloveenia) ja Ane Appelkvist Stenseth (Norra). Kolmandana lõpetanud naiste võrdluses on endiselt kaks kiiremat Anna Svendsen ja Natalja Neprijajeva.

See juba on midagi! Ilus vaadata kohe!

Kolmanda veerandfinaali võidab kindlalt norralanna Ida Ingemarsdotter. Teisena saab edasi soomlanna Krista Pärmäkoski (+1.29). Kolmandana lõpetanud ameeriklanna Ida Sargenti edasipääsulootus on kustunud, sest see oli selgelt kõige aeglasem veerandfinaal.

Teise veerandfinaali võidab norralanna Maiken Caspersen Falla, teine on ameeriklanna Jessica Diggins (+0,33) ja kolmas venelanna Natalja Neprijajeva (+0,41). Kolmandana lõpetanud naiste võrdluses on Svendsen Neprijajevast kiirem.

Publikut on selgelt juurde tulnud:

Nilsson võitjana finišeerimas.

Rootslannad võtavad esimeses veerandfinaalis kakskvõidu - Stina Nilsson võidab Jonna Sundlingu (+0,26) ees. Kolmas on Anna Svendsen (+0,61), kes jääb lootma aja peale.

Kohe algab naiste esimene veerandfinaal.

Neile, kes mõtlevad, kas Väljas veel eesti keelt mäletab: jah, ta isegi üritas intervjuud ainult eesti keeles anda, kuid reporterite ärgitusel läks inglise keelele üle. Nii lihtsalt on tal end parem väljendada - loomulik, selge!

Eestlaste veerandfinaalid on selgunud:

Karel Tammjärve kommentaar Kanal2-le: "Oli väga hea sõit, tundsin end hästi. Kui välisvõistlustel on meil kaks-kolm hooldemeest, siis praegu on neid lausa kaks ruumitäit. On küll öeldud, et siin pole prantslasi või keda veel ja konkurents on hõredam, aga suur hulk on ikkagi kohal. Näiteks Pellegrino jäi mulle selja taha, pole üldse kehv mees."

Raido Ränkeli lühike kommentaar: "Ei ole rahul. Ei olnud sellist seisundit. Andsin endast küll maksimumi, aga ei õnnestunud. Ei ole hullu!"

Meeste eelsõidu tulemused:

Meeste eelsõidu võitiski Kläbo. Tammjärv sai edasi 12. (+4,92) ja Kilp 16. kohaga (+5,38). Teised eestlased 30 hulka ei mahtunud. Nende kohad: 35. Ränkel (+11,14), 52. Kõrge (+16,64), 57. Roos (+18,12), 58. Põlluste (+18,79), 66. Kangro (+32,59), 67. Dremljuga (+33,48), 68. Unn (+33,90), 69. Kaasik (+41,72).

Eelsõidus 16. koha saanud Marko Kilbi lühikommentaar: "Sõit kulges langevas joones. Üleval vaheajapunktis olin 4., kuid suusad olidki määritud nii, et saaks tõusust hästi üles ja ei annaks seal sekundeid ära. Loodan, et jõudu jäi ka kohasõitudeks."

Raido Ränkel paraku 30 hulka ei mahu, hetkel tema 34. kohal (+11,14). Aga Tammjärv ja Kilp on kindlalt veerandfinaalis.

Karel Tammjärv sõidab välja 12. aja (+4,92)! Eestlased on valmistanud meeldiva üllatuse!

Kilp on 1,3 km vaheajapunktis seitsmes. Edasipääs peaks üsna kindel olema.

Marko Kilp kustub lõpus pisut, kuid on finišis korralikul 15. kohal (+5,38).

Mariel Merlii Pulles: "Väga raske tööpäev oli. Olen tulemusega rahul. See oli minu jaoks eelsõit enne esmaspäevast U23 MM-i. Rada oli korralik, aga täiskasvanutel ongi väga rasked rajad - peab juba harjutama selleks. Isa tegi suuski ette valmistades väga head tööd. Homme enam starti ei tule, sõidan juba täna õhtul Soome. Lahtis on sprindis eesmärk edasi pääseda, eks siis vaatab edasi..."

Kilp on 0,6 km vaheajas viiendal kohal. Kaotust Kläbole hetkel vaid 0,9 sekundit.

Marko Kilp startis.

Norrakas Erik Valnes sõidab koondisekaaslase Kläbo järel välja teise aja. Vahe jäi vaid 0,11 sekundit.

Johannes Høsflot Klæbo läheb liidriks ajaga 2.40,70.

Meeste eelsõit on alanud.

Kilp saab rajale meie meestest esimesena - tema stardinumber on 33.

Meeste 1,6 km sprindis lähevad eestlastest edasipääsu 30 parema sekka püüdma Marko Kilp, Raido Ränkel ja Karel Tammjärv, kodupublik saab kaasa elada ka Karl Sebastian Dremljugale, Tauri Kaasikule, Kaivo-Mart Kangrole, Kaarel Kasper Kõrgele, Mart Kevin Põllustele, Henri Roosile ja Albert Unnile.

Meeste eelsõit algab kell 12.00.

Naiste eelsõidu tulemused:

21-aastane Anette Kasemets piirdub 56. ehk viimase kohaga (+32,66). Pulles saigi 40. koha. Eestlannad paraku edasi ei pääsenud.

Mariel Merlii Pulles on finišis 40. ajaga. Eelsõidu võitnud Stina Nilssonile kaotas ta 13,98 sekundiga.

Ka 1,0 km vaheajas on Pulles 41. kohal ning edasipääsust on puudu umbes viis sekundit...

Mariel Merlii Pulles on 0,6 km vaheajapunktis 41. kohal.

Soomlanna Krista Pärmäkoski on üheksas (+3,57).

Hanna Falk läheb kaheksandaks (+3,43). Esimese 8 hulgas on juba viis rootslannat.

Mariel Merlii Pullesi võistlusnumber on 53, Anette Kasemetsal 56. Eestlannadel oleks vaja 30 hulka jõudmiseks edestada vaid 26 naist...

Rootslannad on hoos - hetkel esikuuikus neid lausa neli. Kolmandal kohal on Ida Ingemarsdotter (+1.32). Esimesed kaks ikka Nilsson ja Falla.

Maiken Caspersen Falla tõuseb teiseks, jäädes Nilssonile alla 0,52 sekundiga.

Stina Nilsson sõidab välja võimsa aja 3.07,62. Katja Visnar kaotab teisena juba 2,72 sekundiga.

Naiste võistlus on alanud!

Esimestena tulevad rajale naised ja seda juba kell 11.25. Naiste 1,3 km sprindis on end üles andnud 56 sportlast, nende seas ka kaks eestlannat: Mariel Merlii Pulles ja Anette Kasemets. Suurfavoriidina alustab võistlust MK-sarja sprindi arvestuse üldliider, rootslanna Stina Nilsson, kohal on ka tema järel punktitabelis teist kohta hoidev Maja Dahlqvist ning mitmed teised tipud.

Selline vaade avaneb Tehvandi staadionile fotograafide ruumist.

Tehvandi staadioni kõrval algasid ka lumevõrkpalli Eesti meistrivõistlused! https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=240461

