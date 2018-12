BLOGI | Eesti suusatajad jäid taas MK-punktideta, Kristjan Ilves lõpetas kahevõistluse alles kuuendas kümnes

Lillehammeri MK-etapp suusatamises ja kahevõistluses

Eestlaste lõppkohad: Tammjärv 39. (+2.13), Veerpalu 70. (+3.49), Ränkel 85. (+4.44). Lõpetas 95 meest.

Tänane esikolmik on: 1. Sjur Röthe 36.34, 2. Didrik Tönseth (+6.0), 3. Denis Spitsov (+28,6).

Marko Kilp on katkestanud.

Andreas Veerpalu on 10km vaheajas 78. kohal (+2.37,1), Raido Ränkel 85. (+2.48,6).

Venelane Denis Spitsov lükkab Dario Cologna poodiumilt välja, lõpetades kolmanda ajaga. Temal kaotust liider Sjur Röthele 28,6 sekundit, Didrik Tönsethile 22,6 sekundit.

Tammjärv on juba MK-punktide kohalt väljas. Kui finisisse on jõudnud 49 meest, on Tammjärv 31.

Marko Kilp 5 km vaheajapunktis viimasel kohal, kaotust liidrile 2.08...

Kui finišis on 44 meest, on Tammjärv langenud 29. kohale (+2.13). Röthe edestab liidrina koondisekaaslast Tönsethit kuue sekundiga.

Viimase eestlasena rajale saanud Marko Kilp kaotab 3,3 km vaheajapunktis liidrile juba 1.21-ga ning on 95. kohal.

Ränkel on hetkel 5 km vaheajas 76. (+1.02), Veerpalu eelviimane ehk 84. (+1.20.). Tammjärv hoiab seal 51. kohta (+42).

10 km vaheaegades on suures mängus norralased ja Dario Cologna. Juhib Röthe 5,7 sekundiga Didrik Tönsethi ja 15,6 sekundiga Cologna ees. Esiseitsmes on viis norralast.

Tammjärv lõpetab ajaga 38.47,6. Hetkel, kui finišis on 32 meest, on Tammjärv 20. Kaotust liider Sjur Röthele on 2.13.

Hetkel 2,2 km eestlaste vaheajad: Tammjärv 37. (+12,4), Ränkel 65. (+20,7) ja Veerpalu 77. (+27,7).

Tammjärv on 5 km vaheajas langenud 45. kohale.

Raido Ränkel (nr 79) on startinud.

Andreas Veerpalu kaotab juba esimese 2,2 kilomeetriga kiirematele 28 sekundiga ning on hetkel 69.

7,2 km vaheajas kaotab Tammjärv kiirematele üle minuti ning on 25., kui sinna on jõudnud 39 meest.

Teine eestlane, Andreas Veerpalu (nr 71) pääses rajale.

Tammjärv on 5 km peal langenud 25. kohale, kui selle punkti on läbinud 103-st mehest 33. Kaotust liider Didrik Tönsethile on 42 sekundit.

5 km vaheajapunktis on liider prantslane Jules Lapierre. Tammjärv kaotab talle juba 30 sekundiga ning on 13 mehe hulgas kümnes.

Tammjärv on 2,2 km vaheajapunktis 10. (+11,3), kui selle on läbinud 14 meest. Mitte just kõige kiirem algus. Teised eestlased pole veel rajale saanud.

Meeste 15 km eraldistardist vabatehnikasõit on ka lõpuks alanud.

Naiste 10 km vabatehnika eraldistardi võitis norralanna Therese Johaug. Järgnesid rootslannad Ebba Andersson (+9,2 sekundit) ja Charlotte Kalla (+15,7).

Eestlaste järgmise stardini on veel aega. Kell 13.15 algab murdmaasuusatamise meeste 15 km vabatehnikas. 103 mehe konkurentsis on stardis ka Karel Tammjärv (nr 4), Andreas Veerpalu (71), Raido Ränkel (79) ja Marko Kilp (95).

Andreas Ilves lõpetab 49. kohal, kaotades võitjale 2.53-ga. Kristjan Ilves on alles 51. (+3.25). Ühtlasi tähendab Kristjani koht, et ta ei pääse isegi mitte hüppevõistlusele!

Norralane Magnus Krog on kahevõistluse 10 km murdmaasõidu võitnud ajaga 24.48,7. Fabian Riessle kaotas teisena 6,1 ja Eric Frenzel kolmandana 10,1 sekundiga.

Midagi head murdmaasõit meie meestele ei too - Ilvesed on 7,5 km vaheajas jätkuvalt kuuendas kümnes.

7,5 km sõidetud: Grupi peas on Magnus Krog. Järgnevad Riessle ja Pittin, siis on paar sekundit vahet järgmiste meestega.

Kristjan Ilves on 5,8 km peal 54. koha mehest juba mitme sekundiga maas ja kaotab liidrile 1.39 (55. koht).

5 km sõidetud: juhib Fabian Riessle, Andreas Ilves on 50. (+1.06), Kristjan Ilves 55. (+1.15).

3,3 km vaheajapunktis on Kristjan Ilvese kaotus liidrile kasvanud juba 53 sekundile. Koht alles 56....

2,5 km peal on grupp juba päris pikaks veninud. Juhib Vinzens Geiger. Andreas Ilves on 41. kohal (+22,5) ja Kristjan Ilves alles 55. kohal (+32,3).

0,8 km vaheajapunktis juhib sakslane Eric Frenzel. Eestlased on suure grupi lõpuosas - Andreas 37. ja Kristjan 53. kohal.

Kahevõistluse 10 km ühisstardist sõit on alanud. Rajale läks 61 meest, nende seas ka vennad Kristjan ja Andreas Ilves.

