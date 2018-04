Björgeni loobumisotsus tõi Johaugile pisarad silma

Norra murdmaasuusataja Therese Johaug tunnistas, et kaheksakordse olümpiavõitja Marit Björgeni loobumisotsus tõi talle pisarad silma.

"Pisarad värelesid silmas, pean tunnistama. See kõik on nii veider, sest ta on olnud mulle suureks iidoliks," sõnas Johaug Björgeni loobumise kohta NRK-le.

Kuigi Johaug tahaks koos Björgeniga jätkata, mõistab ta 38-aastase koondisekaaslase otsust. "Toetan tema otsust 100%, kuigi sooviksin tema jätkamist. Ta on 38 ja saavutanud kõik, mis võimalik. Tal on täielik õigus pühenduda nüüd endale," rääkis viimased 18 kuud dopingukaristust kandnud Johaug.

"Marit on mänginud minu karjääris tohutult suurt rolli. Ta on kogu aeg olnud see inimene, kellele alt üles vaatasin. Temast sai minu üks paremaid sõpru," lisas Johaug, kes naaseb võistlusradadele järgmise hooaja alguses Beitostölenis.

Tänavusel Pyeongchangi olümpial viis medalit - neist kaks kuldset - kaela saanud Björgen teatas loobumisotsusest täna. "Motivatsioon sai otsa. Kuna ma ei suuda endast 100% anda, on parem lõpetada," sõnas Björgen. Norra murdmaasuusatamise legend on võitnud olümpiamängudelt kaheksa kulda ja kokku 15 medalit, olles sellega kõigi aegade edukaim talisportlane.