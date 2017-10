Björgen rääkis naiste seksuaalsest ahistamisest tippsuusatamises

Norra murdmaasuusataja Marit Björgen võttis sõna seksuaalsele ahistamisele tähelepanu juhtivas rahvusvahelises kampaanias #MeToo, meenutades 2013. aasta Val di Fiemme MM-il toimunud naissuusatajate ahistamist.

Björgen meenutas, kuidas toonasel MMil Itaalias pidid nii nais- kui meessuusatajad pärast võistlust riideid vahetama finišialal, kuhu olid üles pandud ka telekaamerad.

"Kuni Val di Fiemme MM-ini ei olnud me sellele mõelnud, kuid võistluse järel nägime televisioonist, et meie ümber olid olnud väikesed kaamerad, mida me ei märganud," rääkis Björgen, vahendab Ilta-Sanomat.

Björgen lisas, et kaamerameestel meeldis näidata just naisi ning Therese Johaug sattus sel kombel telepilti rinnahoidjate väel.

Björgeni kriitikaga nõustus tema koondisekaaslane Maiken Caspersen Falla: "See oli tõeliselt ebameeldiv. Ma ei tahtnud siis, et inimesed suusatamist vaataksid, sest nad nägid telekast hoopis naisi riideid vahetamas."

Pärast 2013. aasta MM-i kehtestati reegel, et finišialal peab olema telk, kus sportlased saaksid riideid vahetada.