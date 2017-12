Björgen oli Venemaa dopingufilmist šokeeritud: see hirmutas mind!

Norra murdmaasuusataja Marit Björgen tunnistas, et oli Bryan Fogeli skandaalse dokumentaalfilmi "Icarus" vaatamise järel šokeeritud.



Moskva antidopingulabori endine direktor Grigori Rotšenkov räägib Fogeli dokumentaalfilmis, kuidas 2014. aasta Sotši olümpia ajal dopingut kasutanud Venemaa sportlaste analüüsid puhaste vastu vahetati.

Venemaa spordiministri asetäitja palus Rodtšenkovil rikkuda ka puhaste sportlaste proove, kuid venelane keeldus sellest. "Ma ei suutnud seda teha täielikult süütute sportlaste suhtes," sõnas kuulus vilepuhuja, kes redutab praegu USA-s.



Björgen tunnistas kõmulise filmi vaatamise järel, et see oli šokeeriv kogemus. "See hirmutas mind. Arvasin, et dopinguproovid on kindlalt kaitstud. Nüüd selgus, et see pole nii ja ma kartsin enda turvalisuse pärast. See oleks võinud kujuneda hoopis meie (Norra) show`ks," rääkis Björgen Aftonbladetile.