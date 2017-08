Björgen Johaugi karistusest: see on ülimalt ebaõiglane

Rahvusvaheline Spordiarbitraaž (CAS) teatas, et dopingukontrollis põrunud Therese Johaug peab pidama 18-kuulise võistluspausi ja jääb seega eemale veebruaris toimuvatest olümpiamängudest. Johaugi naiskonnakaaslane Marit Björgen tunnistas, et on CASi otsuses pettunud.

Varasemalt olid norralased ise määranud Johaugile 13-kuulise karistuse ehk nii oleks ta saanud osaleda PyeongChangi taliolümpial. Karistuse pikendamine tähendab mängude kõrvalt vaatamist.

“Karistuse pikkus on ülimalt ebaõiglane,“ teatas Björgen ajalehele VG. “Minu jaoks on see vastumeelne, et Therese peab maksma nii ränka hinda olukorras, kus kõik usuvad tema selgitusi. See näitab, et õiguslikus mõttes on sportlased haavatavad.“

Arutelu Johaugi karistuse üle kestis lõpuks 10 kuud. Uus otsus tähendab, et norralannal tuleb tipptasemel vahele jätta kaks hooaega.

Oma pettumust CASi otsuse suhtes väljendasid ka Norra Suusaliidu president Erik Röste ning murdmaakoondise juht Vidar Löfshus.