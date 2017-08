Björgen ei teadnud, et Andrus Veerpalu dopingujuhtumis õigeks mõisteti

Norra murdmaasuusataja Marit Björgen tunnistas väljaandele Dagbladet, et ei teadnudki, et postiivse dopinguproovi andnud Andrus Veerpalu mõisteti Rahvusvahelises Spordikohtus (CAS) õigeks.

Dagbladet asus Therese Johaugi süüdimõistmise järel norralanna juhtumit varasemate dopinguskandaalidega võrdlema ning jõudis ka Veerpaluni. Kui ajaleht küsis kommentaari Björgenilt, oli norralanna üllatunud: "Kas Veerpalu mõisteti tõesti õigeks?"

"Ma tõepoolest ei teadnud seda. Pole sugugi lihtne end erinevate dopingujuhtumitega kursis hoida. See juhtum näitab, et detaile teadmata ei tohiks kedagi hukka mõista," lisas Björgen.

Veerpalu dopinguproovist leiti 2011. aasta Holmenkolleni MMi eel lubatust kõrgem kogus kehavälist kasvuhormooni, kuid 2013. aasta kevadel mõistis spordikohus eestlase õigeks, sest toona polnud kasvuhormooni piirmäärasid piisavalt tõestatud.

Dagbladet küsis Veerpalu juhtumile kommentaari ka eestlase vanalt konkurendilt Frode Estililt, kes lausus: "See on võib-olla veidi Johaugi teemaga sarnane ja näitab, et inimesed peaksid oma eelarvamustega ettevaatlikud olema. See on norralastele pisut tüüpiline. Mina Veerpalut ei süüdista."