Björgen avalikustas, millist olümpiakulda ta kõige kõrgemalt hindab

Tänavu kevadel oma üliedukale sportlaskarjäärile joone alla tõmmanud Norra murdmaasuusataja Marit Björgen avaldas, millist oma olümpiamedalitest ta kõige kõrgemalt hindab.

"Kui ma pean valima ainult ühe medali, siis see peab olema Vancouveri (2010) individuaalsprindi kuld. Olin enne seda arvamusel, et minu kui sprinteri karjäär on lõppenud," rääkis Björgen, vahendab NTB.

38-aastane norralanna lisas, et mäletab seda päeva siiani väga hästi. "Juba seetõttu mäletan, et minu treener Egil Kristiansen oli haige ega saanud minuga staadionil olla. Kui eesmärgi saavutasin, tahtsin seda rõõmu teistega jagada ning kutsusin nii Egili, Fred Börre Lundbergi (Björgeni elukaaslane - toim) kui oma vanemad. Olin selle kulla üle meeletult õnnelik."

Björgen on kõigi aegade edukaim taliolümpialane - ta võitis rekordilised 15 olümpiamedalit, neist kaheksa kuldset.