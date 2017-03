Spordikohtust oma lõplikku saatust ootav Norra murdmaasuusataja Therese Johaug avas esimest korda suu FIS-i otsuse teemal tema 13-kuuline võistluskeeld CAS-i edasi kaevata.

Norra antidoping määras Johaugile anaboolse steroidi klostebooli kasutamise eest 13-kuulise võistluskeelu, kuid rahvusvahelise suusaliidu arvates oli see liiga leebe. Johaugi esindab spordikohtus tippadvokaat Mike Morgan, kes on varem kaitsnud ka tennisisetähte Maria Šarapovat ja jalgrattur Alberto Contadori.

Norra rahvusringhääling on saanud esimest korda FIS-i otsusele kommentaari Johaugilt endalt, kes on meediakära eest peitu pugenud USA-sse Aspenisse.

"Istusin Frankfurti lennujaamas, kui see uudis tuli. Pean tunnistama, et see oli päris valus. Samal ajal sain oma pilgu Aspeni poole pöörata ja siin aega veeta. Kodust ära tulla ja keskenduda millelegi muule," rääkis Johaug NRK-le. "Aga see oli FIS-i valik ja ma pean seda aktsepteerima."

Johaug üritab USA-s dopingujuhtumile mitte mõelda ning treenib endiselt plaaniga üles astuda järgmisel aastal Pyeongchangi olümpial.

"Ootan järgmise aasta olümpiat. Treenin mägedes ja üritan keskenduda asjadele, mida ma saan mõjutada. Oma füüsisele. Tuleb põnev aeg ning ma ootan juba huviga suviseid treeninguid," lisas Johaug.