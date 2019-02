Anti Saarepuu: Tammjärve eesmärk on MMil 10–20 vahele sõita, lootused on ka sprinditeates

Eesti murdmaasuusatamise koondis koosneb kaheksast liikmest, seitsmest mehest ja ühest naisest, Mariel Merlii Pullesest, kirjutab ERR Sport.

Parimate tulemuste eest võiks tänavu hoolitseda Karel Tammjärv, kes sellel hooajal MK-etappidel siiamaani neljal korral punktikohal lõpetanud.

"Karel [Tammjärv] peaks meil kindlasti distantsi peal selle parima tulemuse välja sõitma, ootused on kindlasti tema peal. Karel on sinna 20 hulka sõitnud ja eks see eesmärk ole sinna 10–20 vahele sõita, siis oleks see õnnestumine," rääkis Eesti koondise treener Anti Saarepuu.

Kuna tänavusel MMil on kavas vabatehnikasprint, mis pole eestlaste lemmikala, loodab peatreener rohkem sprinditeatele: "Koht, kus me võiks minu arvates hea tulemuse teha, on ikkagi võistkondlik sprint."