Anti Saarepuu: Ränkeli hea minek näitas, et oleme õigel teel

Team Haanja treener Anti Saarepuu: "Oleme õigel teel, seda näitas Raido hea minek. Marko seis on kogu nädala olnud mitte just kõige parem ja Ruka MK-etapile juba koha taganuna ei valmistunud ta eraldi selleks võistluseks. Ootan juba homset päeva, kus kavas 10 km klassikalises tehnikas ja stardis on Algo Kärp, Raido Ränkel, Andreas Veerpalu, Marko Kilp ja Kaarel Kasper Kõrge."