Eesti murdmaasuusatajate treener Anti Saarepuu ütles välja, et meie neliku sõidu Lahti MM-i meeste teatesõidus rikkus täna Raido Ränkel, kes andis vahetuse üle rohkem kui kaks minutit liidritest hiljem.

"Esimene ring oli Raidol veel täitsa okei, aga ta jaksas kannatada vaid viis kilomeetrit. Teise ringiga tuli ligi kaks minutit kaotust, mida on väga palju. Sinna see hea sõit läks," rääkis Team Haanja juhendaja ETV otse-eetris.

"Algo (Kärp) tegi suht okei sõidu ja Karelil (Tammjärv) oli jälle väga raske. Paraku meid viimasele vahetusele ei lastud. Vahed olid täna väga suured. Viimases MK-etapi teatesõidus oli Kanada kolmas, aga täna võeti meie ees ringiga maha. Kurb lihtsalt."

Saarepuu kinnitas, et MM-i viimasele distantsile, 50 km vabatehnikasõidule lähevad eestlastest kindlasti Aivar Rehemaa ja Andreas Veerpalu. Tammjärve startimine on veel lahtine. "Tänane sõit näitas, et Karel ei olnud väga heas hoos," sõnas Saarepuu.