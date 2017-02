Enamus Eesti suusasprinterite treener Anti Saarepuu arvas, et Marko Kilp võis end Otepää MK-etapi kvalifikatsiooni raja esimese poolega liialt ära küpsetada.

"Algus oli väga paljulubav. Marko oli esimese tõusu otsas (Frederico) Pellegrinoga ja (Johannes Hoesflot) Klaeboga võrdselt esikolmes. Ei ole tema endaga veel rääkinud. Ehk alustas ta liiga kiiresti. Näha oli, et teisel tõusul tal enam särtsu ei olnud," rääkis Saarepuu.

Eestlasi tabas täna kollektiivne põrumine. Kilp oli meie meeste parimana 43. kohal, 50 parema sisse mahtus veel vaid Karel Tammjärv. "Mitte just kõige meeldivam päev. Aga me ei lase kindlasti pead norgu. Viis päeva on veel MM-ini aega. Kõige tähtsam on praegu poistesse positiivsust süstida. Usun, et meil on MM-il siiski veel head võimalused. Rajaprofiil on seal Markole sobivam. Kõik on võimalik. Minul on neisse küll usku. Mäletan enda aegadestki, et vahel ebaõnnestusid sõidud vahetult enne tiitlivõistlusi ja nädala pärast oli seis hoopis teine," jätkas Saarepuu.

"Lahti rada on natuke mänglevam. Siin on kohe üks konkreetne tõus, laskumine ja kohe järgmine raske tõus otsa. MM-il on küll kaks tõusu, aga rada pole nii raske kui Otepääl, mis on MK-sarjas üks raskemaid."

Kilp ise vahetult pärast finišit ajakirjanikega rääkida ei soovinud. Hiljem toimetati ta juba dopingukontrolli, nii et tema enda muljeid me hetkel vahendada ei saa.