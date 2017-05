Andrus Veerpalu: konkurents on muutunud võrreldes minu noorusaegadega tihedamaks

Olümpiavõitja Andrus Veerpalu aitab Team Haanja suusatajaid uuel hooajal nii nõu kui jõuga. Teiste seas kuuluvad gruppi tema enda lapsed Anette ja Andreas Veerpalu.

"Konkurents on suusatamises muutunud minu noorusaegadega võrreldes tihedamaks. Pääsesin ise juba esimestel aastatel meeste klassis 30 hulka mõnel korral, lastel on need kohad veel MK-sarjas teenimata. Aga ega minu tippaastad tulid ka hiljem. Vastupidavust ja kõike muud tuleb juurde," sõnas Veerpalu.

46-aastane Veerpalu jätkab vähemalt kuni järgmise aasta olümpiani ka koostööd Kasahstani suusataja Aleksei Poltoraniniga.