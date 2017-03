Lahti MM-i 15 km klassikasõidus eestlaste parimana 26. koha saanud Algo Kärp kirus määrdemeest, kes tema suuskade ettevalmistamisega täna kõige paremini hakkama ei saanud.

"Olen täna suusas väga pettunud. Ma ei ütle määrdemehele midagi halvasti, vaid räägin nii, nagu asi on. Suusad pidasid hästi, aga libisesid alla igasugust arvestust," põrutas Kärp ETV otse-eetris.

"Korduvalt olin enda ees sõitnud meest kätte saamas. Vahe oli vahepeal viis sekundit. Tundus, et teen paar tõuget ja ongi käes, aga laskumise lõpus oli jälle vahe 12-13 sekundit. Seda ei saa hooldemehed endale lubada. Väga hea tulemus läks täna suuskade nahka."

Kärp lisas, et enesetunne oli täna väga hea: "Enesetunne oli täpselt selline, nagu tahtsin. Viimane ettevalmistus õnnestus uskumatult hästi. Kuigi Otepää MK-etapp tundus nutune, süstid kodused mulle positiivsust. Vahepeal tundus rajal, et võin tegelikult veel kiiremini sõita. Hea on sellist tunnet kogeda. Enesekindlus sõidu ajal muudkui kasvas."