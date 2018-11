Ajastu lõpp paistab: mudas siplev Petter Northug plaanib karjäärile joone alla tõmmata

Northug on mudas sumbanud juba mõnda aega. Tema viimased hiilgehetked jäävad 2015. aastasse, kui ta võitis Faluni MM-il neli kuldmedalit. 2017. aasta Lahti MM-il jäi parimaks viies koht sprindis ja viimastelt olümpiamängudelt jäi ta üldse eemale.

“Kui ma sel hooajal ennast käima ei saa, siis on see märk, et aitab küll,“ tunnistas Northug NRK vahendusel.

Norralase sõnul ei oska ta öelda, kas tal õnnestub tänavu MK-sarjas starti pääseda. Northugi sõnul tuleb tal esialgu võistelda nii Skandinaavia karikavõistlustel kui ka Norra kohalikul jõuproovil Norgescupil.

“Jah, ma pean,“ tunnistas Northug, et teda ootavad ees madalama kategooria võistlused. “Olen ikka teinud nalja nende üle, kes seal võistlevad, kuid nüüd olen ma üks neist.“

Northugi sõnul võib ta sportlaskarjäärile joone alla tõmmata juba enne jõule, kui selgub, et tema keha enam võistluskoormust ei talu. Lõpetuseks tunnistas ta, et järgmisel aastal samal ajal ta suure tõneäosusega enam profisportlane ei ole. “Selleks (profina jätkamiseks nii kaua) on üheprotsendiline võimalus,“ teatas ta.