Aivar Rehemaa: täna on oluline Eesti suusatamise allakäik lõpetada

Team Haanja liige, 34-aastane murdmaasuusataja Aivar Rehemaa on alustanud ettevalmistust karjääri viimaseks olümpia-aastaks.

Rehemaa sõnul on tänu Team Haanja projektile üle mitme aasta juba kevadeks õnnestunud järgmise aasta eelarve suures joones täita. Samas tõdeb ta, et konflikt suusaliiduga pole taandunud.

"Tõnis Sildaru ütles ühes hiljutises intervjuus väga õigesti: tal pole suusaliidu osas suuri ootusi ja seega ei saa tulla ka pettumust. Me võtame täna sarnase hoiaku. Võib-olla on jäänud mulje, et Team Haanja vingub alaliidu kallal, kuid mul on siiralt hea meel selle üle, et suur osa Eesti suusaklubisid on nüüdseks aru saanud, et asi ei ole õige," sõnas Rehemaa Delfile.

"Oleme seljad kokku pannud. Ma olen optimistlik ja näen, et juba lähiajal toimuvad alaliidus muudatused. Täna on oluline suusatamise allakäik lõpetada," lisas Rehemaa.

Vaata ja kuula kogu intervjuud videost.