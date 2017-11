Aivar Rehemaa on otsene osaline Mulgi Õuna skandaalis

Eesti tippsuusatajat Aivar Rehemaad ajab taga üks vägikaikavedu teise järel. Nii kui lahenes pikale veninud tüli suusaliiduga, leidis Rehemaa end järgmise skandaali keskelt.

Osaühing Mulgi Õun, mille juhataja on juhtumisi tegevsuusataja Aivar Rehemaa käis täna Põllumajandusametile tõendamas nende poolt pakendatud õunte päritolu. Õunu on suurtes poekettides müüdud Kuldrenetti ja Renetti sildi all, aga selliseid sorte polegi olemas.

Põllumajandusametil on kahtlused, et Mulgi Õuna poolt pakendatud 9000 kg õunu ei pruugi olla Eesti päritolu.

Rehemaa tõrjub süüdistused, öeldes ERR-i Aktuaalse Kaamera uudistele: "Täna on tekkinud suur segadus sordi õige nimega. Kinnitan, et enamus pakendites oli Eesti päritolu õun."

Selle asemel, et treenida ja olümpiahooaja tähtsateks võistlusteks valmistuda, peab Rehemaa tegelema õunasortide tõendamisega. Kas see ongi tippsport Eesti moodi?