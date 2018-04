Aivar Rehemaa lõpetas karjääri: arvan, et suutsin midagi tagasi anda ja motiveerisin lapsi suusatama

Murdmaasuusataja Aivar Rehemaa, kes triumfeeris juunioride MMil, jõudis kahel täiskasvanute MMil esikümnesse, MK-sarjas kuuma gruppi ja lõpetas Tour de Ski 16. kohaga, otsustas tippspordist taanduda.

"Olen õnnelik, et sain 15 aastat teha seda, mis mulle meeldib. Täiskasvanute tiitlivõistluse medalit pole, aga väike juunioride MMi medal on olemas. Ebaõnnestumisi on olnud tõesti rohkem kui õnnestumisi, aga seda enam hindan üksikuid õnnestumisi. Arvan, et suutsin ka midagi tagasi anda ja motiveerisin koolilapsi suusatama," rääkis Rehemaa Õhtulehele.

Rehemaa tunnistas juba enne Pyeonchangi olümpiat, millest ta kopsupõletiku tõttu loobuma pidi, et ilmselt on karjääril kriips peal. "15 aastat koondises ja MK-sarjas, vanust 35 aastat... Sel aastal on tervis väga selgelt märku andnud, et võib-olla hakkab tippspordiaeg ühele poole saama," lausus ta 10. jaanuaril Delfile ja Eesti Päevalehele.