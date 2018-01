Aivar Rehemaa karjäär võib olla lõppenud

35-aastane Rehemaa sai teisipäeval arstidelt karmi diagnoosi: detsembris ootamatult välja löönud kopsupõletik on nii äge, et karjääri neljandatel olümpiamängudel on kindlasti kriips peal. Karjääri lõpetamisest ta veel ei teata, kuid ridade vahelt annab mõista, et aeg oleks suusatamisest kõrvale tõmbuda.