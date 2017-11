Advokaat peab Venemaa olümpiavõitjale määratud karistust poliitiliseks

Sotši olümpiavõitja Aleksandr Legkovi ja Jevgeni Belovi advokaat Christoph Wishemann peab venelastele määratud dopingukaristust poliitiliseks.

ROK-i distsiplinaarkomisjon tühistas eile mõlema suusataja tulemused ning määras neile eluaegse olümpiamängudel osalemise keelu. Karistuste määramisel sai otsustavaks sõltumatu eksperdi Richard McLareni poolt koostatud raport, mis tõestas venelaste riiklikku dopinguprogrammi Sotši olümpial.

"Olen väga pettunud, kuid ma ei saa eölda, et oleksin üllatunud. Juba ROKi peakorteri õhkkonnast oli aru saada, et otsus oli langetatud juba enne istungit," sõnas Wishemann, vahendab TASS. "See pole üksnes minu arvamus, vaid ka teiste juristide arvamus, kes on Venemaa sportlasi kaitsnud."

Wishemann arvates polnud ROKil piisavalt tõendeid, et venelasi süüdi mõista. "See oli pigem poliitiline otsus," märkis ta ja lisas, et kaebab otsuse edasi Rahvusvahelisse Spordiarbitraaži.

Legkov võitis olümpiakulla 2014. aastal Sotšis 50 km ühisstardiga vabatehnikasõidus, Belovi parimaks soorituseks oli kodusel olümpial suusavahetusega sõidu 18. koht.