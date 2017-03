Lahti MM-i viimasel alal ehk meeste 50 km murdmaasuusatamise vabatehnikasõidus sai Aivar Rehemaa parima eestlasena 49. koha.

Maailmameistriks tulnud kanadalasele Alex Harveyle kaotas Rehemaa 8.47,5. "Ega tänase maratoniga väga rahule ei saa jääda, aga ma ei oskagi öelda, miks nii," ütles Rehemaa, kirjutab ERR Sport. "Kohe, kui sõit läks lahti, oli tunda, et hoog oli päris suur üleval ja ma olin seal kohe algul paelaga. Mõtlesin, et mis seal ikka, paar kilomeetrit ja läheb kergemaks, aga seda kergemat hetke väga ei tulnudki, läks kogu aeg raskemaks. Ei olnud küll midagi head täna, aga ma ikkagi vaatan asju positiivselt."

"Täna läks niimoodi, aga see on üks spordivõistlus, küll neid tuleb veel," lisas ta. "Suusavahetusega sõitu ja 15 klassikat võib pigem ikkagi rahuldavaks nimetada, ei ütleks, et seal hirmus ebaõnnestumine oli. Sai üle pika aja sõidumeestega koos sõita."