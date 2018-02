45. Tartu Maratoni favoriidid on prantslased

Homse 45. Tartu Maratoni suurfavoriit on naiste seas mullune võitja prantslanna Aurelie Dabudyk. Meeste konkurentsis on peamised soosikud Dabudyk’ kaasmaalased Gerard Agnellet ja Ivan Perrillat-Boiteux.

Dabudyk on sel hooajal võitnud Worldloppeti karikasarja kõik kolm osavõistlust. Tema peamiseks konkurendiks homsel võistlusel võib pidada rootslannat Maria Gräfningsit, kes sel hooajal on Worldloppeti karikasarjas olnud kahel korral teine ja korra kolmas. Eelmisel aastal lõpetas Gräfnings Tartu Maratoni Dabudyk’ ja Tatjana Mannima järel kolmandana. Eestlastest on parimad väljavaated kõrgele kohale ilmselt endisel suusakoondislasel Triin Ojastel, kes muide triumfeeris ka eelmisel pühapäeval peetud 20. Alutaguse Maratonil.

Meestest on kohal Worldloppeti karikasarja liider Gerard Agnellet ning eelmisel nädalavahetusel Prantsusmaal peetud La Transjurassienne’i maratoni võitnud Ivan Perillat-Boiteux. Favoriitide ringi võib nimetada ka tänavu Dolomitenlaufi maratoni võitnud Adrien Mougel’, Benoit Chauvet’, Loic Guigonnet’ ja Bastien Poirrier’. Kõik nimetatud suusatajad on prantslased. Tugevamatest Eesti meestest on stardijoonel murdmaasuusakoondise liige Kein Einaste (mulluse Tartu Maratoni 11.) ning kolm aastat tagasi Tartu Maratoni kolmandana lõpetanud Martti Himma.

45. Tartu Maratoni 63-kilomeetrise distantsi stardipauk kõlab homme kell 9 Tehvandil. Lühema ehk 31 km distantsi start on Arulast kell 12.30.