41-aastane suusatamise eksmaailmameister sai insuldi

41-aastane rootslane avalikustas raske terviseprobleemi oma Instagrami lehekülje vahendusel.

"Jah, elu võib muutuda! Kolm nädalat tagasi oli kõik normaalne, kuid siis tundsin järsku, et pea käib ringi. Mõistsin, et midagi on tõsiselt valesti. Sellest ajast peale on mul tõsiseid raskusi isegi iseseisvalt tualetti minekuga," kirjutas Elofsson.

Postituse kommentaaride all lisas kolmekordne maailmameister, et teda tabas insult.

2005. aastal sportlaskarjääri lõpetanud Elofssonile on kiiret paranemist soovinud paljud Rootsi spordisangarid.