36-sekundilise vahe tagasi sõitnud Marit Björgen krooniti Holmenkolleni suusakuningannaks

Norralannale järgnesid finišiheitluses ameeriklanna Jessica Diggins (+3,6 sekundit) ja koondisekaaslane Ragnhild Haga (+4,3). Rootslanna Charlotte Kalla jäi viimasest poodiumikohast vaid 0,1 sekundi kaugusele.

Björgen kaotas seejuures liiderkolmikule - Kalla, Diggins, Haga - vahepeal juba 36 sekundiga ning sai jooksikud kätte alles viimasel kilomeetril.

Pyeongchangi olümpial sellel distantsil hõbeda võitnud soomlanna Krista Pärmäkoski piirdus täna seitsmenda kohaga (+1.52).

Eestlasi stardis ei olnud.

That was impressive and one of the most exciting races we’ve seen. Huge effort from Bjoergen 🇳🇴 for the win and equally impressive from Diggins 🇺🇸 in 2nd and Haga 🇳🇴 in 3rd. @hkskifestival #hkskifestival pic.twitter.com/M4fBHAINU8

— Cross Country (@FISCrossCountry) March 11, 2018