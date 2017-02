Lahti suusaalade MM-il olid täna tähelepanu keskmes eksootiliste riikide suusatajad, kes osalesid 5 ja 10 km distantsil eelkvalifikatsioonis.

Kaks viimast kohta hõivasid naiste seas Liibanoni esindajad Mery Kayrouz ja Laetitia Arida, kes lõpetasid aegadega 30.56,7 ja 35.25,6, kaotades võitjale vastavalt 15 ja 20 minutit.

Hoolimata katastroofilistest aegadest saabusid naised intervjuusid andma naerulsui, sest nende ainus eesmärk oli MM-il debüüt kirja saada. "Tähistame täna seda oma perekondadega," teatas Arida Iltalehti vahendusel.

Liibanoni naised rääkisid, et nende riigis on populaarsem mäesuusatamine. "Meie mäed on murdmaasuusatamise jaoks liiga kõrged," sõnas Kayrouz.

Naiste järgmine suur unistus oleks startida olümpiamängudel, kuid selleks tuleks neil suusakiirust tublisti tõsta ja sama distants umbes kaks korda kiiremini läbida.

Liibanon on Lahtis esindatud nelja sportlasega, lisaks Kayrouzile ja Aridale on kohal veel kaks meessuusatajat.

TULEMUSED