WADA teeb homme venelaste suhtes tähtsa otsuse

Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) homsel istungil Seoulis on põhiteemaks Venemaa antidopinguagentuuri (RUSADA) liikmelisuse taastamine. Väljaanne Inside the Games ennustab oma infole tuginedes, et venelaste soovi siiski ei täideta ning nende koondis jääb eemale ka 2018. aasta taliolümpialt.

WADA teatas eelmisel nädalal, et on saanud enda käsutusse Moskva antidopingulabori elektroonilise andmebaasi, mis kinnitab McLareni raportis esitatud väiteid ulatusliku riikliku dopinguprogrammi eksisteerimise kohta. Selle sõnumi valguses olevat ka Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) hakanud Venemaa talisportlaste poole teise pilguga vaatama.

Venemaa president Vladimir Putin näeb seda kõike kui endavastast vandenõud enne järgmisel aastal toimuvaid valimisi. Inside the Games kirjutab: "ROK kardab, et kui nad järgmisel kuul Lausanne'is toimuval täitevkomitee istungil Venemaa 2018. aasta Pyeongchangi olümpiale lubavad, tõlgendatakse seda kui toetusavaldust Putinile."

RUSADA on hetkel WADA "mustas nimekirjas" ehk nende tegevus on sisuliselt keelustatud. Täna astusid WADA täitevkomitee ette Venemaa spordiminister Pavel Kolobkov ja Venemaa olümpiakomitee president Aleksander Žukov, veenmaks neid, et RUSADA on juhtunust õppust võtnud ja valmis taas puhtalt ja seaduslikult dopinguproove võtma ja analüüsima.

Lõplik otsus jääb siiski homme WADA juhatuse (WADA Foundation Board) teha. Põhiprobleemiks RUSADA liikmelisuse taastamisel on endiselt ligipääs Moskva laborisse. Venelased väidavad, et sinna pole võimalik hetkel pääseda, kuna labor on riikliku uurimise all.

Kui WADA jätab RUSADA soovi rahuldamata, võib ROK-i president Thomas Bach anda venelastele võimaluse võistelda taliolümpial neutraalse lipu all, nagu seda tegid nende kergejõustiklased tänavu Londoni MM-il ja mullu Rio de Janeiro suveolümpial.

Žukov ütles täna uudisteagentuurile TASS, et RUSADA on WADA silmis kõik vajalikud kriteeriumid täitnud ning usutavasti nad siiski neutraalsete sportlastena talimängudel osalema ei pea.