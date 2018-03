Võimalik vaid Venemaal: mäesuusatamise testvõistlusel kukkunud sportlane jäeti hooletusse

Nädalapäevad tagasi peeti 2019. aasta taliuniversiaadi paigas Krasnojarskis "Bobrovõi Logi" suusakeskuses Venemaa mäesuusatamise meistrivõistluste etapp. Ühtlasi oli tegu universiaadi testvõistlusega.

Osales pealt 150 sportlase, 17st erinevast Venemaa regioonist.

Halvasti läks Venemaa meistri ja kahekordse universiaadi kullavõitja Darja Ovtšinnikovaga, kes slaalomirajal kukkus ja murdis sääreluu. Ta viidi haiglasse, kus arstid suhtusid tema vigastustesse hoolimatult, kirjutab sotsiaalmeedias Krasnojarskis elav ajakirjanik Andrei Agafonov. Päev hiljem oli sportlane koomas.

Esmase vastuvõtu käigus ütles sportlane arstile, et ta ei saa aru, kus viibib. Seepeale küsis arst, et kas ta teab, mis on tema nimi. Darja ütles enda nimeks "Serjoža". Ja ikkagi ei saadetud sportlast röntgenuuringule, sest pühade eelsel (loe naistepäeva eelsel) päeval olid osad arstid juba lahkunud ja erakorraliselt kedagi välja kutsuma ei hakatud. Arst lihtsalt sõnas, et sportlane on šokiseisundis ja küll läheb üle.

Õnneks jäeti sportlane haiglasse vaatluse alla. Õhtuks oli olukord juba sedavõrd hull, et Ovtšinnikova tuli toimetada reanimatsiooni.

Kuna sotsiaalmeediasse paisatud info hakkas kulutulena levima ning tekitas iseenesest mõistetavalt suurt pahameelt tõmbusid meedikud kaitsesse. Juhtunust neli päeva hiljem ehk 11. märtsil ilmus ministeeriumi kodulehele ametlik vastulause, kus ajakirjaniku jutt põhimõtteliselt kõiges ümber lükati. Haiglas olla tehtud kõik nii nagu vaja, kaasa arvatud uuringute pakett täismahus. Ainus, mis mõlema jutuga klappis oli fakt, et sportlane on intensiivraviosakonnas.