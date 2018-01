VIDEO | Skandaal kiiruisutamise EM-il: lätlane jäeti kuldmedalita, sest kohtunik luges ringe valesti!

Venemaal Kolomnas toimuval kiiruisutamise EM-il leidis aset skandaalne seik, kus sündmuste keerises on meie lõunanaaber Haralds Silovs. Lätlane võitis 16-ringilise ühisstardiga sõidu, kuid Euroopa meistriks krooniti hoopis hollandlane, sest kohtunikud lasid kogemata meestel ühe ringi veel sõita.

Võistlejad ei saanud ise arugi, et viimase ringi kell kõlas alles siis, kui sõit tegelikult läbi pidanuks olema. Küll aga märkasid seda Läti taustajõud, kes esitasid kohtunikele protesti, mida siiski ei rahuldatud.

Lõpuspurdis näitas parimat jalga hollandlasest Sotši olümpiavõitja Jan Blokhuijsen. Silovs ületas finišijoone viiendana, kuid varem kogutud punktide tulemusena jäi talle protokolli alles 11. koht.

"Saan aru, et seda otsust pole kerge teha. Kõige hullem on see, et see juhtus Euroopa meistrivõistlustel, mis on väga kõrgetasemeline võistlus. Arvamused lähevad lahku - on neid, kes arvavad, et võit peaks mulle kuuluma, kuid ka neid, kes leiavad, et võidumees peaks olema see, kes oli esimene 17. ringi järel," rääkis Silovs Läti meediale.

"Ma ei tea, mis meie protestist sai ning ma ei keskendugi sellele hetkel. See poleks enam nii vägev, kui medal pärast võistlust ümber mängitaks. Põhiline on see, et keegi ei lõpetanud pärast 16. ringi uisutamist."

Medalita jäämine on Silovsi jaoks eriti valus, kuna ta oli Läti eest üksinda väljas, osad riigid võisid aga kahe mehega koostööd teha. "Kõik teadsid, et ma olen üks favoriitidest. Kuna mõned riigid olid väljas kahe sportlasega, võisid nad taktikaliselt minu vastu töötada," lisas Silovs.

Silovsil on käesolevalt EM-ilt kirjas ka seitsmes koht 1500 meetri ja kümnes koht 1000 meetri sõidust.

"Lõppude lõpuks on kõik nii, nagu peab. Ma pole hetkel parimas vormis, sest põhirõhk on ikkagi olümpial," rääkis lätlane, kes on PyeonChangi olümpiale kvalifitseerunud 1000, 1500 ja 5000 meetri sõidus ning mass-stardis.

Silovsi karjäär algas lühirajauisutamisega, kuid kohe pärast 2010. aasta Vancouveri olümpiat pöördus ta kiiruisutamise juurde. Lühirajauisutamises on ta EM-idelt võitnud kokku viis kuldmedalit, kolm hõbedat ja ühe pronksi.