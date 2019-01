VIDEO | Pöörane õnn: Kristjan Ilvese konkurent pääses MK-etapi treeningul suusahüppetornis napilt tõsisest kokkupõrkest

Nimelt oli Graabak parasjagu end poomilt lahti lükanud, kui tema ees olnud "kraanaga" kaamera ei suutnud õigel ajal sportlase trajektoorilt eemalduda ning riivas mehe kiivrit. Kuigi hüpet see lõpuks suurt ei mõjutanud, olid norralased mõistagi tulivihased.

"Selline asi võib surmaga lõppeda. Katastroof," rääkis koondise treener Kristian Hammer VG-le.

"See on kindlasti kõige ohtlikum olukord, mida ma suusahüppeid tehes kogenud olen, kus mul endal pole midagi teha," sõnas ka Graabak ise.

Kuigi norralased nõudsid vastutava inimese vallandamist, teatas FIS, et sama kaameramees tegutseb MK-etapil ka edasi - ainult et kaamera positsiooni muudetakse niimoodi, et see ei saaks enam sportlastele ette jääda.

