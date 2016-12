2018. aasta taliolümpiamängudeni alguseni Lõuna-Koreas PyeongChang`is jääb tänasest 408 päeva ehk aasta ja poolteist kuud.

Olümpiamängude korraldajad on värskelt avaldanud video, kus antakse aimu kui kaugel ollakse olümpiarajatiste valmimisega. Kui enamus võistlusareenidest on valmimise lõppjärgus, siis Gangneungi sportlas- ja meediaküla ning PyeongChangi olümpiaküla ehitusega ei olda isegi poole peal. Sama seis on ka rahvusvahelise ülekandekeskusega (IBC). Ent aega on ja Lõuna-Korea puhul pole kahtlust, et mängude infrastruktuur saab olema laitmatu.

2018. aasta taliolümpia toimub 9.-25. veebruarini. Võisteldakse viieteistkümnel spordialal, medalikomplekte mängitakse välja 102.

Vaata kui uhked saavad järgmisel taliolümpial olema võistlusareenid: