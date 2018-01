VIDEO | Olümpiaajaloo skandaalseima rünnaku taga seisnud Tonya Harding esitles süüdlasena oma ema

1994. aasta Lillehammeri olümpiamängude eel šokeeris maailma USA iluuisutajate Nancy Kerrigani ja Tonya Hardingi vahel puhkenud skandaal. Kerrigan sattus olümpiamängude eel rünnaku alla ning ei saanud seetõttu osaleda USA katsevõistlustel.

Olümpiale sõitsid lõpuks mõlemad. Seal võitis Kerrigan hõbemedali, Harding jäi aga kaheksandaks.

Hiljem tuvastas uurimine, et Hardingi toonane elukaaslane Jeff Gillooly ja turvames Shawn Eckhardt olid palganud rusikakangelase Shane Stanti, kellele tehti ülesandeks murda Kerrigani parem jala luu. Šokeeritud Kerrigan pääses rünnakust siiski nii palju terve nahaga, et tal õnnestus sõita olümpiale ja võita ikkagi medal.

Harding ise väitis küll esialgu, et ta on süütu, kuid Lillehammeri olümpia järel mõisteti ta süüdi uurimise takistamises - talle mõisteti kolmeaastane katseaeg, 500 tundi üldkasulikku tööd ning 160 000 dollari suurune rahatrahv. Kõik teised kaasosalised pidid kandma reaalse vanglakaristuse.

Kui olümpial lubati sportlasel osaleda, siis süüdimõistva otsuse järel viis oma uurimise läbi ka USA uisuliit, kes võttis tagantjärele ära Hardingu meistritiitli ning määras talle eluaegse võistluskeelu.

Eelmisel aastal ilmus 1991. aastal MM-tiitli võitnud Hardingist film, mis näitab, et endise iluuisutaja probleemse elu taga oli tema ema LaVona Golden. Filmis on näha, et Golden viskas ühel korral ka Hardingit noaga. Hardingu sõnul sai ta omal ajal ema käest regulaarselt peksa ning teda nüpeldati ka juukseharjaga.

Nüüd on ABC Newsi vahendusel sõna saanud ka LaVona Golden, kelle sõnul ei ole ta oma tütart kunagi noaga visanud. Lisaks ei olevat ta enda sõnul oma lapsi ülemäära karmilt kohelnud.

“Ma ei teinud oma lastele ülekohtuselt liiga. Andsin rihma? Jah, seda ma mõnikord tegin, kuid sellega näitasin ma neile, mis on vale või õige,“ rääkis ta.