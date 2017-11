VIDEO | Kristjan Ilvese konkurent sattus Ruka treeningul ülimalt ohtlikkusse olukorda

Der Moment, wenn Du in der Spur plötzlich einen fremden Ski vor dir hast. Zum Glück konnte ich ihn geistesgegenwärtig zur Seite räumen. Danke an meinen grandiosen Schutzengel heute! #wirlebenwinter

