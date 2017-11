VIDEO | Karm allatulek. Bobisõidu MK-etapil lohisesid võistlejad pool minutit pea jääl

Kanadas peetud bobisõidu Maailma Karika etapil tuiskasid pool mäge pea ees alla belglannad An Vannieuwehnhuyse ja Sophie Vercruyssen.

Sel hetkel kui bobi rennis ümber läks oli sõiduvahendi kiiruseks 109 km/tunnis. Ütleme nii, et jalutades alla ei liueldud. Pea ees tuldi alla kaheksa kurvi. Kõik lõppes siiski õnnelikult. Finišis said mõlemad omal jõul püsti ja andsid korraldajatele märku, et midagi hullu pole.