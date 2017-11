Venemaa jäi veel kahest Sotši kullast ilma ja langes medalitabelis neljandaks, Lätile veel üks olümpiakuld

Rahvusvaheline Olümpiakomitee ROK jätkab hoogsalt Venemaa sportlaste tulemuste tühistamist Sotši olümpiamängudelt. Nüüd jäid venelased ilma järjekordselt kahest kuldmedalist.

Seekordseks patuseks on bobisõidus kaks kuldmedalit võitnud Aleksandr Zubkov. Nagu juba eelnevate juhtumite puhul tavaks saanud, siis ka Zubkovile määrati eluagne olümpiamängudel osalemise keeld.

Zubkov võitis Sotšis kuldmedali nii kahe- kui ka neljabobi koosseisus. Kahebobidel on nüüdseks esikolmik Šveits, USA ja Venemaa teine koosseis.

Neljabobide konkurentsis tõuseb kullale Läti. Hõbemedal läheb USA-le ja pronks Venemaa teisele koosseisule.

Läti on lühikese ajaga saanud juba teise Sotši olümpiakulla. Alles tõusis olümpiavõitjaks skeletonisõitja Martins Dukurs. Dukurs tõusis parimaks, kui diskvalifitseeriti Sotšis esimesena finišeerinud Aleksandr Tretjakov. Tretjakovi diskvalifitseerimisega sai Läti ka pronksmedali, kuna kolmandaks kerkis Martins Dukursi vanem vend Tomass Dukurs.

Karistuste määramisel on aluseks võetud Rahvusvahelise Antidopinguagentuuri WADA poolt tellitud sõltumatu eksperdi Richard McLareni raportid. McLareni raportitest selgus, et Sotši olümpial oli venelaste poolt käivitatud riiklik dopinguprogramm, mille eesmärgiks oli säramine kodustel mängudel.

Kui Venemaa oli Sotši olümpiamängude lõppedes kõige edukamaks medaliriigiks, siis nüüdseks on nad kaotanud ROK-i otsustega juba neli kuldmedalit ja kokku üheksa medalit. Üldises pingereas on nad langenud nüüd neljandaks (9 kulda, 7 hõbedat, 8 pronksi). Esikohal on Norra (11 kulda, 5 hõbedat, 10 pronksi), teine Kanada (10 kulda, 10 hõbedat, 5 pronksi) ja kolmas USA (9 kulda, 7 hõbedat, 12 pronksi).