Rahvusvaheline bobikelgutamise ja skeletoni liit (IBSF) on määranud neljale Venemaa skeletonisõitjale ajutise võistluskeelu.

Nimetatud karistus on tingitud Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) eelmisel nädalal avaldatud uudisest, et Sotši olümpial võistelnud 28 Venemaa sportlase suhtes on algatud distsiplinaarmenetlus. Kõiki neid talisportlasi kahtlustatakse dopingu kasutamises.

IBSF ei ole võistluskeelu saanud sportlaste nimesid avalikustanud ega avaldanud, kas tegemist on Sotšis võistelnud skeletonisõitjatega. Venemaad esindasid 2014. aasta taliolümpial kuus skeletonisõitjat, kellest kaks võitsid ka medali.

Venemaa väljaande R-Sport andmetel on võistluskeelu saanud sportlasteks Aleksandr Tretjakov, kes võitis Sotšis kuldmedali, Jelena Nikitina, kes pälvis kodustel olümpiamängudel pronksi, ning Maria Orlova ja Olga Potõlitsina. Lisaks olevat karistuse saanud ka Sergei Tšudinov, kes on sportlaskarjääri juba lõpetanud.