USA võib olümpial osalemisest loobuda

USA alaline esindaja ÜRO-s Nikki Haley teatas, et Korea poolsaarel valitseva konflikti tõttu võib USA koondis järgmise aasta Pyeongchangi taliolümpialt kõrvale jääda.

Põhja-Korea viis detsembri alguses läbi esimese ballistilise raketi katsetuse alates septembrist, hoolimata ÜRO sanktsioonidest. Kolm päeva hiljem teatas USA rahvusliku julgeoleku nõunik Herbert Raymond McMaster julgeolekufoorumil, et tõenäosus, et puhkeb sõjaline konflikt, kasvab iga päevaga.

Kui Fox Newsi ajakirjanik küsis Haley`lt, kas ameeriklaste osalemine Lõuna-Koreas toimuval olümpial on kindel, vastas saadik: "See on endiselt lahtine teema. Ma pole selle kohta midagi kuulnud, kuid ma tean seniste jutuajamiste põhjal, et küsimus on selles, kuidas USA kodanikke selles regioonis kaitsta."

Haley lisas, et president Donald Trumpi administratsioon teeb selle nimel suuri jõupingutusi, et sportlased oleks kaitstud. "Me tahaks, et atleedid, kes on olümpia nimel palju tööd teinud, saaksid võimaluse võistlemiseks. Üritame kõik ettevaatusabinõud kasutusele võtta, et neil oleks turvalisus tagatud," märkis Haley.

Pyeongchangi olümpia algab 9. veebruaril.