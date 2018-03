Üllatus! Soome populaarseimaks sportlaseks on olümpial kesiselt esinenud laskesuusataja

Kaisa Mäkäräinen Foto: Alexey Kudenko, RIA Novosti

Uuringufirma Sponsor Insight tegi soomlaste hulgas küsitluse, et uurida välja, kes on põhjanaabrite kõige populaarsem sportlane. Kui maailmas on arvatavasti kõike tuntum soomlane Kimi Räikkönen, siis nemad ise armastavad hoopis laskesuusatajat Kaisa Mäkäräinenit.