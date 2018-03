Tšernobõli katastroofi ohvrist ameeriklanna tõusis Pyeongchangis kahekordseks kuldmedalistiks

USA parasportlane Oksana Masters võitis Pyeongchangi paramängudelt oma teise kuldmedali. Kolmapäeval murdmaasuusatamises sprindis parimaks kroonitud Masters võitis nüüd esikoha suusatamise 5 km distantsil.

“Ma olen täiesti sõnatu. Olin võistluse eel veidike närvis ja seetõttu ei olnud minu soojendus parim. Ma ei kujuta ette, kuidas minust sai kahekordne olümpiavõitja,“ sõnas õnnelik Masters.

Mastersi suurte saavutuste kõrval on saanud palju tähelepanu ka tema minevik. 28-aastane Masters sündis Ukrainas kolm aastat pärast 1986. aasta Tšernobõli tuumakatastroofi tõsise defektiga - tema mõlemal jalal oli kuus varvast ja üks jalg teisest 15 sentimeetrit lühem. 7-aastaselt adopteeris ta ameeriklaste perekond, sest tema enda vanemad olid ta hüljanud. Enne seda jõudis ta elada kolmes erinevas lastekodus.

1997. aastal pärast USA-sse kolimist amputeeriti mõlemad jalad altpoolt põlve, kuna need muutusid valulikuks ega suutnud enam tema keha toetada. Samuti opereeriti tal parema liikuvuse huvides mõlemad nimetissõrmed, et need töötaksid nagu pöidlad.

Pyeongchangis on ta lisaks kahele kuldmedalile võitnud murdmaauusatamises veel ka pronksmedali. Lisaks võitis ta kaks hõbemedalit laskesuusatamises.

Neli aastat tagasi toimunud Sotši mängudel võitis Masters murdmaasuusatamises kaks hõbemedalit. 2012. aasta Londoni paramängudel sai ta sõudmises kaela pronksmedali.