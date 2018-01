Tõendeid pole, aga süüdi oled ikkagi!

Ilmselt on vähe neid, kes siiani usuvad, et Venemaa sportlaste riiklik dopinguprogramm on tühipaljas poliitiline aktsioon. Sotši olümpial sigatsemine on vähemalt kaudselt tõendatud, toonased patused on rahvusvahelisest spordielust välja lõigatud ja võidetud medalid neilt tagasi küsitud. Siia oleks võinud joone tõmmata ja edasine jäänuks kohtuveskite jahvatada. Kui sedagi.

Ent suur hulk Venemaa sportlasi, nende hulgas rohkesti tippu kuuluvaid, jäi puutumata. Neid ei süüdistatud milleski ja nad said rahulikult edasi võistelda. Näiteks laskesuusataja Anton Šipulin, kes hoiab MK-sarjas enne Pyeongchangi olümpiat üldarvestuses 4. kohta ega ole siiani dopingutarvitamises kahtlustatavate nimekirja kuulunud.