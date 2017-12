Talispordi superstaar plaanib venelaste karistamise tõttu olümpiamängudest loobumist

Venemaa iluuisutaja Jevgenia Medvedjeva teatas, et ta ei soovi neutraalse lipu alla PyeongChangi talimängudel osaleda.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee ROK otsustas sel nädalal, et Venemaa koondist ei lubata PyeongChangi mängudele. Siiski lubatakse puhastel Venemaa sportlastel võistlustulle asuda, kuid seda neutraalse lipu all. Talispordi üks suuremaid staare Medvedjeva ei pea asjade sellist käiku aga võimalikuks, kirjutab Yahoo.

Venemaale heidetakse ette riikliku dopingusüsteemi organiseerimises 2014. aasta Sotši talimängudel. Medvedjeva oli sel ajal 14-aastane ning tal ei ole toonaste sündmustega midagi pistmist. Siiski ei saa ta Venemaa lipu all olümpial osaleda.

“2014. aastal ei olnud ma isegi veel rahvuskoondises. Minu jaoks oleks PyeongChang esimeseks võimaluseks kogeda imelist olümpiamängude õhkkonda. Ma ei mõista, miks mina ja minu kaasmaalased peavad sellest võimalusest ilma jääma,“ sõnas ta.

“Arvasin alati, et olümiamängudel osalemise õigus tuleb välja võidelda areenil, kuid tundub, et ma eksisin. Olen oma riigi üle uhke. Ma ei pea võimalikuks olukorda, et võistlen olümpiamängudel neutraalse sportlasena ja neutraalse lipu all,“ lisas Medvedjeva veel.

18-aastane Medvedjeva on kroonitud maailmameistriks 2016. ja 2017. aastal. Medvejdevast sai 2016. aastal esimene naisüksiksõitja, kes võitnud MM-tiitli aasta pärast juunioride MM-il triumfeerimist.

2017. aastal sai temast esimene naine 16 aasta jooksul, kes oma MM-tiitlit kaitsnud. Viimati oli sellega hakkama saanud Michelle Kwan.

Vastavalt Rahvusvahelise Uisuliidu ISU punktisüsteemile on ta püstitanud 11 maailmarekordit. Ta on esimene naissõitja, kes saanud lühikavas üle 80 punkti, vabakavas üle 160 punkti ning kogusummas üle 230 ja 240 punkti. Kõik kehtivad maailmarekordid on praegu tema nimel.

Lisaks kahele MM-tiitlile on ta võitnud ka kaks viimast EM-tiitlit.