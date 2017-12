Tagantjärele Sotši olümpiapronksile tõusnud Briti bobikelgutaja: olin sõnatu ja üliõnnelik

Kui enamus tagantjärele olümpiamedali võitnud ehk tänu dopingupatustele poodiumile tõusnud sportlasi väidavad, et neis see enam mingeid erilisi emotsioone ei tekita, siis leidub ka vastupidiseid näiteid.

Neljabobiga olümpial viienda koha saanud britt John James Jackson on üks paljudest värsketest medalimeestest, sest tühistatud on nii kulla võitnud Venemaa esimese kui ka neljandaks tulnud teise neliku tulemused. Kulla pälvis seega Läti kelk, hõbeda USA ja pronksi Suurbritannia.

"Ma tegin hommikul tööd ega olnud telefoni juures. Kui laua taha jõudsin, nägin, et naine helistab mulle. Ta teatas, et on püüdnud mind terve hommik kätte saada. Paula rääkis mulle medalist ning ma ei suutnud talle midagi vastata. Olin täiesti sõnatu ja ülevoolavalt õnnelik. Pidin maha istuma, pigistasin pisara välja," kirjeldas Jackson Sky News'i vahendusel.

"Kui McLareni raport esimest korda ilmavalgust nägi, olid tunded risti vastupidised. Alguses olin pettunud, tuim ja häiritud sellest, et meilt võidi potentsiaalselt medal välja petta ning röövida võimalus seista üks kord elus olümpiamängude poodiumil perekondade ees, kes meid Sotšisse vaatama sõitsid."

"Ma üritan mitte liigselt erutuda. Olen saanud Briti olümpiakomiteelt kirju, kus öeldakse, et nad tegelevad sellega, kuid kuni mul medal päriselt käes pole, on veel võimalus, et see võetakse ära."

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) otsustab täna, kas venelased pääsevad Pyeongchangi olümpiale või pääsevad mingisuguse eriklausliga. Tõenäoliseks peetakse neutraalse lipu all võistlemist ning medalitseremoonial Venemaa hümni mitte mängimist.

"Kui sportlane suudab tõestada, et oli puhas ning dopinguskandaal teda ei puuduta, siis tuleks tal lasta võistelda, kuid neutraalse lipu all," arvas Jackson. "Venemaal kui riigil ei tohiks lasta võistelda, küll aga selle riigi puhastel sportlastel. Pyeongchangis ei tohiks Venemaa lippe näha olla."

