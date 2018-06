Šveitsi püüdlused korraldada 2026. aasta taliolümpiamänge on lõppenud

Šveitsis toimunud hääletus, kus küsimuseks oli Šveitsi rahaline toetamine taliolümpia jaoks, lõpetas lootused pidada 2026. aasta taliolümpia Šveitsis.

Umbes 54% hääletajatest Šveitsis, Valais'i kantoni lõuna piirkonnas ei olnud nõus toetama taliolümpia nimel riiki 100 miljoni Šveitsi frankiga (85,8 miljonit eurot), edastas Reuters Valais'i valitsuse hääletuse eeltulemusi.

Täpsemalt taheti taliolümpiat korraldada Šveitsi linnas Sionis, mis on Valais'i kantoni keskuseks.

"Sellega on lõppenud projekt korraldada 2026. aasta taliolümpia Sionis," teatas kohaliku kampaania esindaja Alexander Waefler. "Me ei suutnud veenda hääletajaid, et tegu on mõistliku ja jätkusuutliku projektiga. Lõpuks oli kõik seotud rahaga ja inimesed muretsesid, et üritus läheb liiga kalliks."

Pärast Šveitsi tagasitõmbumist on alles jäänud kandidaatitena Kanada linn Calgary, Austria linn Graz, Rootsi pealinn Stockholm, Türgi linn Erzurum, Jaapani linn ja Itaalia, mille kandidatuur hõlmab Milanot, Torinot ja Cortina d'Ampezzot.