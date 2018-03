Suusahüppelegend Janne Ahonen kritiseeris Soome suusaliitu: nüüd näib tulevik eriti tume!

Viiekordne suusahüpete maailmameister Janne Ahonen on väga pettunud, et Soome Suusaliit otsustas hüppekoondise peatreeneri Andreas Mitteriga lepingut mitte pikendada.

Põhjanaabrite suusaliidul oli võimalus 2016. aastal tööd alustanud austerlasega kehtiva lepingu kohaselt kontrahti aasta võrra pikendada, kuid nad loobusid sellest. Ahonen ei varja, et selline otsus valmistas talle suure pettumuse.

"Nüüd paistab tulevik eriti tume, kuna treener lahkub. Andy tõi meile uued arengu perspektiivid ja uue lähenemise. Ja nüüd kui treener ja tema meeskond harjusid koos töötama, saadetakse treener minema," rääkis Ahonen ajalehele Ilta-Sanomat. "Andy kõige väärtuslikum õppetund meie noortele oli, et Kesk-Euroopa treeningprogrammid ei ole paremad kui Soomes."

Mitter tunnistas lahkumisotsuse järel, et alaliit ei andnud talle oma eesmärkide täitmiseks piisavalt raha. Ahonen märkis suusahüppajate rahapuuduse kohta, et ta teab, kuhu see raha on kadunud.

"Enne Lahti MMi skandaali (2001. aastal) läks suusahüppajate teenitud raha suusahüpete B-koondise ja juunioride tiimi tarbeks. Pärast Lahtit suunati see raha aga murdmaasuusatamise päästmiseks."

"Hetkel on suusatamine heas seisus ning see on Soome spordi jaoks väga hea ja oluline. Aga suusahüppajate abiga tehtud päästeoperatsioon hävitas omakorda meie hüpped," rääkis 40-aastane Ahonen.

"Kui varem käis 15- kuni 18-aastastega tõsine töö, andekad noored kutsuti B-koondisse, neid treeniti ja neile õpetati, kuidas võistelda, siis nüüd on selline süsteem kadunud juba üle kümne aasta. Põhjus, miks Soome suusahüpped on täna nii viletsas olukorras, pole treenimises ega treenerites, vaid selles, et meie kaks viimast põlvkonda on täielikult unustatud," lisas Ahonen, kelle 16-aastane poeg Mico tegeleb samuti suusahüpetega.