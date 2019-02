Suri Soome suusahüppelegend Matti Nykänen

Nykäneni lähedastelt saadud kinnituse järgi suri Nykänen ööl vastu tänast. Nykänen oli 55-aastane.

Nykänen tõusis suusahüpetes maailma tippu 1982. aastal, kui võitis Oslo MM-i. 1984. aastal võitis Nykänen Sarajevos olümpiakulla ja -hõbeda ning 1988. aasta Calgary olümpiamängudelt naasis ta kolmekordse võitjana.

Maailmameistritiitleid võitis Nykänen kokku kuus, sealhulgas üks lennumäe tiitel ning neli meeskondlikku tiitlit.

Nykänen on siiamaani ainus suusahüppaja, kes on suutnud võita kõik viis suurt tiitlit: ta on individuaalselt kolmekordne olümpiavõitja, ühekordne maailmameister, ühekordne lennumäe maailmameister, neljakordne MK-sarja üldvõitja ning kahekordne nelja hüppemäe turnee võitja.

Kokku võitis Nykänen koos võistkonnavõistlustega oma karjääri jooksul viis olümpiamedalit, 14 maailmameistrivõistluste medalit ja 13 Soome meistritiitlit. MK-sarja etapivõite kogus ta 46. Viimased säravad medalid võitis ta 1989. aastal koduselt Lahti MM-ilt.

Sportlaskarjääri lõpetas Nykänen juba 1991. aastal ning oli seejärel pidevalt pildis kõmumeedias: juba karjääri jooksul alkoholilembesuse tõttu erinevatesse sekeldustesse sattunud Nykänen tegutses laulja ning isegi stripparina ning istus vahepeal ka oma toonase abikaasa ründamise eest vanglas.

Nykänenist jäi maha naine Pia Nykänen, kellega ta abiellus 2014. aastal. Viis korda abielus olnud Nykänenil on kokku kolm last.