Stefan Kraft teenis hooaja esimese võidu

Kraft hüppas avavoorus 133,0 meetrit ning teises 132,5 meetrit. Kokku andis see 278,3 punkti. Teiseks platseerus norralane Robert Johansson, kelle hüpped kandusid 131,5 ning 133,5 meetri kaugustele. Punkte kogus norralane 275,7.

Kolmandana kerkis poodiumile jaapanlane Yukiya Sato 273,3 punktiga (hüpped 133,0 ning 131,5 meetrit).

Sel hooajal nelja hüppemäe turneel triumfeerinud jaapanlane Ryoyu Kobayashi lõpetas Poolas toimunud jõuproovi 268,5 punkti ja seitsmenda kohaga.

MK-sarja üldarvestuses on Kobayashi 1128 punktiga kindlaks liidriks. Teine on 624 punktiga poolakas Kamil Stoch, kes seekord pidi kodupubliku ees leppima alles 36. kohaga. Üldarvestuse kolmas on teine poolakas Piotr Zyla 603 silmaga. Kraft kerkis 581 punktiga neljandaks.