Rahvusvaheline olümpiakomitee ROK on Richard McLareni dopinguraporti valguses võtnud nõuks kordustestida kõikide Venemaa sportlaste dopinguproovid, mis võeti 2010. aasta Vancouveri taliolümpial.

Faktid kõnelevad üha enam seda keelt, et Venemaa sportlased on juba aastaid töötanud käsikäes riikliku dopinguprogrammiga, millele keerati eriliselt vunki juurde seoses koduste Sotši mängudega. Tervelt 28 Venemaa koondislase suhtes on algatatud erijuurdlused, mitmed medalivõitjad on saanud asjaolude selgumiseni ajutise võistluskeelu.

ROK-i palvel teostatud dopinguproovide kordustestid 2008. aasta Pekingi ja 2012. aasta Londoni suveolümpia proovidega tähendasid Venemaa jaoks 27 medali loovutamist. Seetõttu on rahvusvahelisel spordiüldsusel alust arvata, et petuskeemid toimisid ka Vancouveris.

Samas tasub meelde tuletada, et Venemaa oli Vancouveri olümpia paremustabelis kolme kullaga alles 11. medaliriik.